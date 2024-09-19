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Bloomberg: США предупредили союзников о российской угрозе в море

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  • 19.09.2024, 21:18
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Bloomberg: США предупредили союзников о российской угрозе в море

Россия нацелилась на грузовые судоходные компании.

США предупредили своих союзников о том, что Россия нацелилась на грузовые судоходные компании, пытаясь помешать работе партнеров Украины, сообщает Bloomberg.

В материале говорится, что хотя Россия и раньше совершала кибератаки и проводила другие гибридные операции против судоходных компаний и портов, ее враждебные действия развиваются с усилением саботажа, поскольку аппетит Москвы к принятию больших рисков растет.

Российская разведка совершала диверсионные атаки в ряде европейских стран, часто нанимая местных преступников. Ее кибер- и дезинформационные операции уже давно направлены на США и Европу.

В последние месяцы число инцидентов, приписываемых Москве, возросло: поджоги, вандализм, глушение сигналов GPS и сорванный заговор с целью убийства генерального директора немецкой оружейной компании.

В прошлом году пророссийские хакеры атаковали порты в Европе и Японии. Крупнейший морской порт азиатской страны пострадал от программы-вымогателя, используемой хакерами для блокировки доступа к файлам или системам до тех пор, пока не будет произведена оплата, что привело к сбою в работе контейнерного терминала и задержкам в отправке грузов, а сайты нескольких голландских портов стали жертвами ангажированных Россией хакеров.

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