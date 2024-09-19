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В Минске парень на остановке угрожал школьнице ножом

  • 19.09.2024, 21:24
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В Минске парень на остановке угрожал школьнице ножом

Вымогал деньги на проезд.

Около остановки по улице Кижеватова в Минске парень напал на 16-летнюю школьницу с ножом и требовал у нее денег. Как оказалось — на проезд, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

О случившемся стало известно после того, как мать школьницы обратилась в милицию.

Оперативники уголовного розыска Минска в течение суток установили личность подозреваемого. Оказалось, что это 21-летний житель Минского района.

После нападения на девушку он уехал из столицы.

Его задержали и доставили в Минск для разбирательства. В квартире парня обнаружили канцелярский нож, которым он и угрожал школьнице.

Свою вину молодой человек признал, а поступок объяснил тем, что хотел добраться домой поскорее, но денег у него при себе не было. Девушка ему сказала, что у нее есть всего 10 рублей. Этой суммы фигуранту было недостаточно, и он отпустил ее. При этом он попросил, чтобы школьница ничего никому не рассказывала об инциденте.

Домой парень в тот вечер все-таки добрался — он встретил на остановке своего знакомого, который и оплатил ему билет.

Действиям задержанного еще дадут правовую оценку.

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