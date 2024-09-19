ВВС США показали видео полета нового стратегического бомбардировщика B-21 19.09.2024, 21:37

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Видео.

На конференции Air, Space and Cyber в Вашингтоне ВВС США и Northrop Grumman впервые показали видео полета нового ядерного бомбардировщика B-21 Raider, а также предоставили обновленную информацию о программе его разработки. Об этом сообщает NewAtlas.

18 сентября 2024 года во время панельной дискуссии представители ВВС США и Northrop Grumman сообщили о достижениях в испытаниях B-21. Генерал Томас Буссьер, руководитель Командования глобальных ударных сил ВВС, генерал-майор Джейсон Армагост и другие руководители проекта рассказали об успешном прохождении статических тестов прототипом B-21, что позволяет оценить прочность конструкции самолета.

Уникальность B-21 состоит в том, что его прототипы максимально приближены к серийным моделям. Это способствует быстрому продвижению испытательной программы, в том числе выполнению до двух полетов в неделю и интенсивным тестам на выносливость. Уже три таких прототипа были переданы ВВС для дальнейших испытаний.

B-21 Raider должен постепенно заменить бомбардировщики B-1 Lancer и B-2 Spirit, а в будущем – и легендарный B-52 Stratofortress. Новые самолеты станут основной частью воздушного компонента ядерной триады США. Планируется построить 100 единиц B-21, первые из которых поступят на авиабазу Эллсворт в Южной Дакоте до 2027 года, а затем и на другие базы в Миссури и Техасе.

Генерал Буссьер подчеркнул, что новый бомбардировщик значительно повысит обороноспособность США и их союзников, тогда как потенциальные враги должны серьезно задуматься о своих планах.

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