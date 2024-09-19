Зеленский: На Курское направление удалось отвлечь около 40 тысяч военных РФ 19.09.2024, 22:01

1,104

ВСУ продолжают пополнять обменный фонд.

На Курское направление уже удалось отвлечь около 40 тысяч российских военных с территории Украины. Продолжаются активные действия ВСУ и есть пополнение обменного фонда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

«Отдельная операция в Курской области. На это направление уже удалось отвлечь около 40 тысяч российских военных. Продолжаются наши активные действия. Есть и пополнение обменного фонда для нас, для Украины», - рассказал Зеленский.

По его словам, все это — важные вещи, которые влияют на общую ситуацию в войне.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com