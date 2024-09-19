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Зеленский: На Курское направление удалось отвлечь около 40 тысяч военных РФ

  • 19.09.2024, 22:01
  • 1,104
Зеленский: На Курское направление удалось отвлечь около 40 тысяч военных РФ

ВСУ продолжают пополнять обменный фонд.

На Курское направление уже удалось отвлечь около 40 тысяч российских военных с территории Украины. Продолжаются активные действия ВСУ и есть пополнение обменного фонда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

«Отдельная операция в Курской области. На это направление уже удалось отвлечь около 40 тысяч российских военных. Продолжаются наши активные действия. Есть и пополнение обменного фонда для нас, для Украины», - рассказал Зеленский.

По его словам, все это — важные вещи, которые влияют на общую ситуацию в войне.

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