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В центре Минска не будет холодной воды

  • 19.09.2024, 22:10
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В центре Минска не будет холодной воды

Водоснабжение будут отключать в ночное время.

В сентябре по некоторым столичным адресам временно будет отсутствовать холодная вода, пишет агентство «Минск-Новости».

Кроме того, возможны перебои с давлением и качеством воды из-за проведения плановых работ на наружных сетях, пояснили в «Минскводоканале».

Так, с 23:00 21 сентября до 06:00 22 сентября не будет холодной воды по ул. Я. Коласа, 52. Вероятны снижение давления и ухудшение качества воды в это время и последующие двое суток в домах №52 и 52а.

С 23:00 22 сентября до 06:00 23 сентября будет отсутствовать холодное водоснабжение по ул. Волгоградской, 43; ул. Кнорина, 3, 5, 13, 15, 15а, 16; ул. К. Чорного, 35, а также по ул. Толбухина, 17, 19.

Может снизиться давление и ухудшиться качество воды в районе ул. Волгоградской – Кнорина – Толбухина – Белинского – Чайковского.

С 23:00 23 сентября до 06:00 24 сентября не будет холодной воды в домах по ул. Волгоградской, 41, 43, 45; ул. Кнорина, 3, 5, 13, 15, 15а, 16; ул. К.Чорного, 35; ул. Толбухина, 17, 19.

Снижение давления и ухудшение качества воды в этот период возможны в районе ул. Волгоградской – Кнорина – Толбухина – Белинского – Чайковского.

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