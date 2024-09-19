В центре Минска не будет холодной воды
- 19.09.2024, 22:10
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Водоснабжение будут отключать в ночное время.
В сентябре по некоторым столичным адресам временно будет отсутствовать холодная вода, пишет агентство «Минск-Новости».
Кроме того, возможны перебои с давлением и качеством воды из-за проведения плановых работ на наружных сетях, пояснили в «Минскводоканале».
Так, с 23:00 21 сентября до 06:00 22 сентября не будет холодной воды по ул. Я. Коласа, 52. Вероятны снижение давления и ухудшение качества воды в это время и последующие двое суток в домах №52 и 52а.
С 23:00 22 сентября до 06:00 23 сентября будет отсутствовать холодное водоснабжение по ул. Волгоградской, 43; ул. Кнорина, 3, 5, 13, 15, 15а, 16; ул. К. Чорного, 35, а также по ул. Толбухина, 17, 19.
Может снизиться давление и ухудшиться качество воды в районе ул. Волгоградской – Кнорина – Толбухина – Белинского – Чайковского.
С 23:00 23 сентября до 06:00 24 сентября не будет холодной воды в домах по ул. Волгоградской, 41, 43, 45; ул. Кнорина, 3, 5, 13, 15, 15а, 16; ул. К.Чорного, 35; ул. Толбухина, 17, 19.
Снижение давления и ухудшение качества воды в этот период возможны в районе ул. Волгоградской – Кнорина – Толбухина – Белинского – Чайковского.