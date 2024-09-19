Украино-эстонская платформа разведки поля боя привлекла €600 000 инвестиций 19.09.2024, 22:54

Разработкой заинтересовалась коалиция поддержки европейских оборонных технологий.

Стартап FarSight Vision (FSV) создал одноименную платформу, призванную обеспечивать ситуационную осведомленность и анализ поля боя. Для этого используются 3D-модели и ортофотографии – аэрофотографии, из которых убрали искажение исходного снимка. На днях он получил инвестиций на сумму €600 тысяч, передает liga.net.

Платформа «сшивает» все полученные видеоматериалы, что позволяет создать цифровой дубликат выбранного участка. Это позволяет решить немало проблем при планировании миссий типа логистики, размещения вооружений или просто работы в условиях незнакомой местности. Другой задачей является улучшение взаимодействия между операторами дронов и просматривающими отснятые ими материалы (офицерами, военными аналитиками и т.д.).

Средний дрон успевает пролететь от 3 до 9 километров и сделать от 150 до 450 аэрофотографий. Их нужно долго просматривать и обрабатывать, а наложение изображений создает много ненужной информации и еще больше замедляет процесс. FSV позволяет снизить его с нескольких дней до минут.

Поддержать проект взялась Darkstar – коалиция из более трех десятков стартапов, инвесторов и хакеров из ряда европейских стран, среди которых Великобритания, Эстония, Чехия и Украина. Своей задачей они называют развитие экосистемы оборонных технологий Европы.

FSV уже была опробована в боях и помогла провести несколько важных операций ВСУ в последние несколько месяцев.

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