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Зеленский: ВСУ снизили штурмовой потенциал оккупанта в Донецкой области

  • 19.09.2024, 23:34
Зеленский: ВСУ снизили штурмовой потенциал оккупанта в Донецкой области
Владимир Зеленский

Тяжелые бои идут каждый день на Кураховском и Покровском направлениях.

Силам обороны Украины удалось уменьшить штурмовой потенциал армии страны-агрессора на участке фронта в Донецкой области. Об этом президент страны Владимир Зеленский сказал в обращении 19 сентября, которое его офис опубликовал в YouTube.

По его словам, ситуация остается «крайне сложной», на Кураховском и Покровском направлениях ежедневно идут тяжелые бои.

Отдельно глава государства упомянул операцию Вооруженных сил Украины в Курской области.

«На это направление уже удалось отвлечь около 40 тыс. российских военных. Продолжаются наши активные действия. Есть и пополнение обменного фонда для нас, для Украины. Все это – важные вещи, которые влияют на общую ситуацию в войне», – добавил Зеленский.

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