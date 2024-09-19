Зеленский: ВСУ снизили штурмовой потенциал оккупанта в Донецкой области
- 19.09.2024, 23:34
Тяжелые бои идут каждый день на Кураховском и Покровском направлениях.
Силам обороны Украины удалось уменьшить штурмовой потенциал армии страны-агрессора на участке фронта в Донецкой области. Об этом президент страны Владимир Зеленский сказал в обращении 19 сентября, которое его офис опубликовал в YouTube.
По его словам, ситуация остается «крайне сложной», на Кураховском и Покровском направлениях ежедневно идут тяжелые бои.
Отдельно глава государства упомянул операцию Вооруженных сил Украины в Курской области.
«На это направление уже удалось отвлечь около 40 тыс. российских военных. Продолжаются наши активные действия. Есть и пополнение обменного фонда для нас, для Украины. Все это – важные вещи, которые влияют на общую ситуацию в войне», – добавил Зеленский.