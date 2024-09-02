«Это абсолютная обязанность агрессора» 2.09.2024, 1:23

Анджей Дуда заявил, что Россия должна возместить Украине нанесенный войной ущерб.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна-агрессор Россия обязана возместить Украине ущерб, нанесенный во время войны. Украина не должна восстанавливаться за свой счет, как это делала Польша на протяжении 40 лет.

Такое убеждение польский лидер выразил в годовщину начала Второй мировой во время мероприятий в городе Велюн, который первым подвергся воздушным бомбардировкам со строны Люфтваффе 1941 году. Он напомнил, что Польша понесла огромные материальные и человеческие потери, которые не были компенсированы, пишет «Укринформ».

В целом материальные потери страны в результате немецкой агрессии превышают $1,5 триллиона. Более 70% этой суммы – это компенсация за человеческие потери, ведь во время войны страна потеряла 5 млн человек.

Дуда, отметил, что Германия неоднократно просила прощения за ущерб, нанесенный Польше, и поляки простили в христианском измерении, однако материальный ущерб Берлин не компенсировал.

«Мы бы не хотели, чтобы Украине пришлось восстанавливаться за свой счет, как это делала Польша на протяжении 40 лет. Украине нужна поддержка, но прежде всего ей нужна компенсация и возмещение нанесенного ущерба, что является абсолютной обязанностью агрессора, то есть России», – подчеркнул президент Польши.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com