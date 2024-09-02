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Эксперт: Действия ВСУ поставили Кремль в тупик

  • 2.09.2024, 3:47
Эксперт: Действия ВСУ поставили Кремль в тупик

И показали, что Россия готова жертвовать своими территориями и людьми.

Начав операцию в Курской области, Украина продемонстрировала свою сильную сторону. Ни западные партнеры Украины, ни тем более РФ, не ожидали такого активного действия со стороны Украины. Действия ВСУ не только поставили в тупик действия страны-агрессора, но и показали, что Россия готова жертвовать своими территориями и людьми. Об этом сегодня, 1 сентября, в эфире телеканала FREEДOM рассказал эксперт Центра международных исследований Одесского национального университета им. И. И. Мечникова Денис Кузьмин.

«Операцией в Курской области Украина действительно продемонстрировала свою сильную сторону. Наша сильная сторона — в неожиданных, креативных решениях, которые совершенно справедливо скрывались даже от украинских союзников. В свою очередь Россия и российские власти продемонстрировали не только миру, но и своим гражданам, что они готовы пожертвовать частью своих территорий», — отметил эксперт.

По его словам, Россия показала совершенно иное отношение к местному населению, чем ожидалось.

«Часть людей эвакуировали, часть — вообще бросили. То есть, продемонстрировано было совершенно иное отношение и к местному населению, и к той территории, которая сейчас находится под контролем Вооруженных сил Украины», — добавил Кузьмин.

Он отметил, что никто, даже российская пропаганда, не пытается представить нахождение украинских войск на территории Курской области как некую жестокую оккупацию с гибелью мирных жителей, потому что для всего мира очевидна разница действий ВСУ и российской армии на другой территории. Поэтому западные партнеры поддерживают Украину.

«Это очень символично, что именно НАТО и Европейский Союз, как официальные институты, выступили с одобрением Курской операции от лица всех союзников. Ну и страны Восточной Европы, Балтии в первую очередь, которые всегда поддерживали и поддерживают все активные начинания Украины. Можно с уверенно говорить, что Курская операция озадачила не только российские власти, но и союзников Украины, многие из которых не ожидали от ВСУ способности на столь оригинальные действия», — резюмировал Денис Кузьмин.

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