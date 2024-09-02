закрыть
2 сентября 2024, понедельник, 7:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинцы сбили десятки российских ракет над Киевом

  • 2.09.2024, 7:35
  • 1,112
Украинцы сбили десятки российских ракет над Киевом

Столицу Украины атаковали «Искандерами», Х-101 и дроном.

Власти Киева сообщили подробности утренней ракетной атаки на столицу Украины. По данным Киевской городской военной администрации, российские оккупационные войска нанесли очередной комбинированный удар – крылатыми и баллистическими ракетами.

«Крылатые ракеты (Х-101), вероятнее всего, были выпущены около трех ночи с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Саратовской области РФ. В Киев эти ракеты заходили после сложных маневров, с южного направления», - говорится в сообщении.

Одновременно с подлетом в столицу крылатых ракет, враг выпустил по Киеву и пригороду баллистические ракеты KN-24/Искандер-М. К этому еще добавился один ударный БПЛА.

Силами и средствами противовоздушной обороны в воздушном пространстве столицы Украины было уничтожено более десятка крылатых ракет и около десятка баллистических. Кроме того, был сбит ударный беспилотник.

В результате ракетного удара в городе произошло падение обломков в Голосеевском, Святошинском, Днепровском и Шевченковском районах.

Предварительно — есть возгорание автомобилей и повреждение нежилых помещений.

Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Орать во всю глотку
Орать во всю глотку Ирина Халип
Три моста космической пехоты
Три моста космической пехоты Владимир Халип
Эта фотография потрясла мир
Эта фотография потрясла мир Александр Роднянский
Преступное промедление
Преступное промедление Леонид Невзлин