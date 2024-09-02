Украинцы сбили десятки российских ракет над Киевом 2.09.2024, 7:35

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Столицу Украины атаковали «Искандерами», Х-101 и дроном.

Власти Киева сообщили подробности утренней ракетной атаки на столицу Украины. По данным Киевской городской военной администрации, российские оккупационные войска нанесли очередной комбинированный удар – крылатыми и баллистическими ракетами.

«Крылатые ракеты (Х-101), вероятнее всего, были выпущены около трех ночи с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Саратовской области РФ. В Киев эти ракеты заходили после сложных маневров, с южного направления», - говорится в сообщении.

Одновременно с подлетом в столицу крылатых ракет, враг выпустил по Киеву и пригороду баллистические ракеты KN-24/Искандер-М. К этому еще добавился один ударный БПЛА.

Силами и средствами противовоздушной обороны в воздушном пространстве столицы Украины было уничтожено более десятка крылатых ракет и около десятка баллистических. Кроме того, был сбит ударный беспилотник.

В результате ракетного удара в городе произошло падение обломков в Голосеевском, Святошинском, Днепровском и Шевченковском районах.

Предварительно — есть возгорание автомобилей и повреждение нежилых помещений.

Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.

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