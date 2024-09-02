Аналитики призвали следить за курсом доллара в первые две недели сентября 2.09.2024, 7:56

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Будут изменения.

Что ждет белорусский рынок валют в начале сентября? Об этом говорится в обзоре аналитиков от myfin.by.

Август без сюрпризов

На российском финансовом рынке исторически сложилось понятие «августовского проклятия» для российского рубля. Неоднократно бывало так, что в последний месяц лета происходили события, самым радикальным образом влияющие на обменный курс российской валюты. Нынешний год стал приятным исключением, что доказывает даже укрепление курса рубля в последние дни прошлой недели.

На белорусском валютном рынке это привело к снижению обменного курса доллара США на -0,49% к окончанию прошлой недели. В начале недели курс доллара повышался до USD/BYN 3,2053, но затем снизился к окончанию пятничных торгов до 3,1705. Итого, с начала текущего года снижение курса доллара сохранилось на минимальные -0,22%. Объем торгов долларом США за неделю в пределах средних размеров 53,803 млн долларов США.

Курс российского рубля в это же время на белорусских торгах снижался до RUB/BYN 3,508 за 100 российских рублей, после чего к концу недели восстановился до 3,5235. Общее укрепление курса за прошлую неделю составило +0,38%, с начала года +0,70%. Валютная корзина Нацбанка по этому поводу выросла на +0,11% до 0,1756 п.п.

Снижение курса доллара, или укрепление рубля, на российском валютном рынке связывают со снижением интереса к «недружественным» валютам со стороны импортеров на фоне ужесточение санкций к агентам трансграничных платежей. Кроме этого, некоторые инвесторы указывают на растущую проблему в связи с «юанизацией» российского рынка при отказе китайских банков принимать платежи в юанях из России.

Аналогичная проблема некогда возникла с индийскими рупиями, когда российские энергоносители покупали за национальную валюту, но принимать ее же обратно индийские банки не хотели.

Навес китайского юаня только в российском Фонде национального благосостояния вырос до 230 млрд юаней (примерно 32 млрд долларов США) и это создает дискомфорт для внутреннего российского рынка. В частности, это выражается в укреплении курса рубля, что совсем неинтересно российскому бюджету и экспортерам. Добавляет силе рубля и продолжающаяся политика Центробанка на повышение ключевой ставки. Впрочем, Банк России является заложником ситуации, когда в условиях растущих инфляционных ожиданий и роста экономики у него почти не остается инструментов влияния на растущие цены.

Прогноз на неделю

Мировой финансовый рынок с началом сентября все больше склоняется к тому, что на ближайшем заседании ФРС США пойдет на первый шаг в понижении процентной ставки. Об этом почти открыто говорил руководитель ФРС на экономическом форуме в Джексон-Хоулле, об этом свидетельствует статистика американской экономики.

На этой неделе в четверг 5 сентября и в пятницу 6 сентября( выходит очередной пакет данных рынка рабочей силы и с высокой степенью вероятности доллар США может потерять к закрытию недели. В том случае, если прогноз по NFP реализуется (снижение уровня безработицы и рост числа рабочих мест), вопрос повышения процентной ставки ФРС будет только в размере первого шага.

Таким образом, ближайшую неделю и еще одну после, курс доллара на белорусском валютном рынке может оказаться под давлением. Вероятнее всего, коридор изменения курса будет от USD/BYN 3,150 до 3,200. Российский рубль при этом остается выше RUB/BYN 3,500 за 100 российских рублей.

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