Белорусы могут проверить онлайн, нарушали ли они ПДД

Белорусы могут проверить онлайн, нарушали ли они ПДД2
- 2.09.2024, 8:30
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Новая процедура на «е-услугах» доступна с 27 августа.
Заказать электронную услугу 3.06.16 / 1 «Получение физическими и юридическими лицами информации о допущенных нарушениях правил дорожного движения» можно на платной основе в соответствии с прейскурантом.
Доступ к информации осуществляется с использованием личной электронной цифровой подписи или ID-карты.
Можно получить в отношении себя следующие сведения об административном правонарушении:
дата и время;
регистрационный знак транспортного средства;
статья КоАП;
размер штрафа и номер операции в ЕРИП для его оплаты;
сведения об исполнении основной меры взыскания.