Белорусы могут проверить онлайн, нарушали ли они ПДД 2 2.09.2024, 8:30

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Новая процедура на «е-услугах» доступна с 27 августа.

Заказать электронную услугу 3.06.16 / 1 «Получение физическими и юридическими лицами информации о допущенных нарушениях правил дорожного движения» можно на платной основе в соответствии с прейскурантом.

Доступ к информации осуществляется с использованием личной электронной цифровой подписи или ID-карты.

Можно получить в отношении себя следующие сведения об административном правонарушении:

дата и время;

регистрационный знак транспортного средства;

статья КоАП;

размер штрафа и номер операции в ЕРИП для его оплаты;

сведения об исполнении основной меры взыскания.

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