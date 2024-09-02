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В Германии украли трактор «Беларус»

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  • 2.09.2024, 8:41
  • 3,214
В Германии украли трактор «Беларус»

Его оценили в 10 тысяч евро.

В немецкой земле Мекленбург – Передняя Померания неизвестные угнали у фермера старый трактор «Беларус» с пресс-подборщиком, пишет сайт «Белорусы и мир».

Сельскохозяйственная машина с навесным оборудованием исчезла предположительно в ночь с 15 на 16 августа с возделываемого луга у шоссе B104 недалеко от города Рена.

Техника времен ГДР, на которой здесь проводилась работа, была оставлена на темное время суток под деревьями. Ее стоимость оценивается в 10 тысяч евро.

Расследованием дела занялась полиция, которая собрала улики на месте преступления. Также и сами пострадавшие ищут возможных свидетелей через соцсети.

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