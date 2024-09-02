В Германии украли трактор «Беларус»4
- 2.09.2024, 8:41
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Его оценили в 10 тысяч евро.
В немецкой земле Мекленбург – Передняя Померания неизвестные угнали у фермера старый трактор «Беларус» с пресс-подборщиком, пишет сайт «Белорусы и мир».
Сельскохозяйственная машина с навесным оборудованием исчезла предположительно в ночь с 15 на 16 августа с возделываемого луга у шоссе B104 недалеко от города Рена.
Техника времен ГДР, на которой здесь проводилась работа, была оставлена на темное время суток под деревьями. Ее стоимость оценивается в 10 тысяч евро.
Расследованием дела занялась полиция, которая собрала улики на месте преступления. Также и сами пострадавшие ищут возможных свидетелей через соцсети.