Беззащитные генералы Леонид Гозман

2.09.2024, 8:36

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Леонид Гозман

В России боятся нового Пригожина.

Вот уже который раз публику развлекают арестом очередного генерала. Теперь это не просто генерал, а генерал армии (!) Попов, бывший заместитель (очередной) и очень близкий сотрудник отставленного Министра обороны Шойгу, друга Путина по холодным горам Алтая.

Начальников у нас любят – всех вообще, а генералов, в частности. Арест любого из них вызывает в рядовом гражданине естественные положительные чувства и частично даже благодарность тем, кто это сделал. В случае с генералами еще и обсуждения – а самого Шойгу-то когда?

На этот вопрос у меня ответа нет. На момент отставки Путин явно не собирался его сажать, иначе назначил бы не секретарем Совбеза, а послом на Сейшельских островах. Но, может, в конце концов и сдаст. Но, знаете, мне это все равно.

Я настолько не уважаю Сергея Кужегетовича, он со своими побрякушками, которые уже не помещаются на мундир, кажется мне настолько глупым и смешным, что я даже не буду радоваться его аресту, хотя не сомневаюсь ни в том, что он военный преступник, ни в том, что – коррупционер.

Куда интереснее другое – почему генералов так ЛЕГКО арестовывают?

Допустим, Суровикина они открыто арестовать так и не решились – сначала он «исчез», потом появился в штатском вместе с женой на дачном участке, и все автоматчике были за кадром, а потом ему придумали какую-то смешную должность. Он был популярен в войсках, и они боялись его трогать!

А генералы армии Иванов, Попов и другие для армии чужие и даже враждебные. Их не уважают, их считают виновными в чудовищной, выходящей далеко за рамки «допустимого» коррупции, и в бездарном управлении войной. Думаю, их арестам боевые генералы и офицеры даже рады. Аресты высших армейских начальников демонстрируют, какая непреодолимая пропасть между армией, как таковой, и теми, кто ею, якобы, руководит.

Путин создал вооруженные силы, где их высшее руководство воспринимается всей армией, за исключением Арбатского военного округа, как чуждое и враждебное. Поэтому и делать с этим руководством можно что угодно – никто не заступится. А вот генерал-майора Ивана Попова, которого они сняли с должности за критику командования и за это же, наверное, обвинили в коррупции, они, арестовав, подержали в СИЗО, а потом испугались и отпустили под домашний арест. Они знают, что он популярен. Может, и освободят, не доводя до суда.

Они страшно боятся нового Пригожина, на этот раз уже более умного и с четкой политической программой, а не с глупостями: «Отдайте нам Шойгу». Поэтому настоящих генералов стараются без нужды не трогать, зато уж с этими, из Министерства и Генштаба, ни в чем себе не отказывают.

Леонид Гозман, Telegram

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