В Южной Корее парочкам будут платить за поход на свидание 1 2.09.2024, 8:52

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Этот проект направлен на преодоление демографического кризиса.

В одном из муниципальных районов города Пусан в Южной Корее парам будут платить за поход на свидание, знакомство с родителями и другие этапы на пути к созданию семьи, пишет журнал «Нож».

Пилотный проект программы стартует с «Дня встречи» для потенциальных пар. Согласившиеся встречаться мужчина и женщина получат по 500 000 вон (около 360 долларов США).

Пары, решившие пожениться, получат дополнительно 20 миллионов вон в качестве «подарка на свадьбу». Новобрачным также помогут оплачивать арендную плату сроком до пяти лет.

Участники должны быть в возрасте от 24 до 43 лет и проживать или работать в районе, запустившем программу. Для участия необходимо подать заявку и пройти собеседование и процесс отбора.

Число участников пилотной программы будет небольшим и ограничится гражданами Кореи. Однако районное правительство заявило, что планирует расширить ее и включить иностранцев в будущем.

«Этот проект направлен на преодоление демографического кризиса, вызванного снижением рождаемости, путем формирования в будущем многокультурного местного сообщества», — рассказал глава района Ли Гап Джун.

В Южной Корее в 2020 году была зафиксирована самая низкая рождаемость в мире — суммарный коэффициент рождаемости составил 0,84. Власти пытаются решить эту проблему разными способами.

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