Россияне поражены кадрами удара украинских дронов по Москве 8 2.09.2024, 9:05

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Российская столица оказалась беззащитной.

Судя по видео удара украинского беспилотника по НПЗ на территории Москвы, нанесенного 1 сентября, российские власти врут: никаких обломков и никакого технического помещения, куда они якобы попали, нет и в помине.

Ударный беспилотник был направлен в производственное оборудование технологического комплекса, после чего и сдетонировал, пишет «Диалог».

На появившихся в интернете кадрах отчетливо виден мощный взрыв.

Российский блогер и аналитик Анатолий Несмиян подчеркивает, что власти РФ «примитивно соврали и про обломки, и про то, что они не туда попали». Собравшиеся просто бессильно наблюдают за тем, как дрон без препятствий бьёт в завод. Никакие не «обломки», как постоянно врут по ТВ, а целый и невредимый беспилотник.

Он отмечает полное отсутствие надежных систем ПВО, которые необходимы стратегическому объекту, одному из крупнейших НПЗ России.

«Система ПВО стратегического объекта, входящего в десятку крупнейших перерабатывающих заводов по всей России, — это пара-тройка охранников с автоматами. То есть, даже спаренный «Максим» — это уже недостижимая технологическая мощь, которую дикие люди пещер уже не в состоянии восстановить», — подчеркивает он.

Так называемое «СВО» не только не укрепило безопасность России, как утверждал Путин, но напротив — ослабило ее. Все системы ПВО увезли в Украину, бросив без надлежащего прикрытия даже российскую столицу.

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