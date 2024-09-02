Цена наивности 3 Андрей Зубов

2.09.2024, 9:20

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Андрей Зубов

История повторяется.

Демократический мир к началу 1970-х был крайне утомлен противостоянием с Советским Союзом и коммунистическим Китаем. На оборону и защиту свободного мира в США тратились громадные деньги. К тому же 200 тысячный корпус американской армии сражался в Южном Вьетнаме, защищая эту страну от коммунистической агрессии. А в это время по Европе и Америке полыхала студенческая революция самого левого настроения. Героями бунтующих студентов были заклятые враги США – братья Фидель и Рауль Кастро, Че Гевара, Мао Цзедун и даже Ленин со Сталиным. Хрущева и Брежнева в этом ряду не было. Их считали ренегатами, предавшими идеалы коммунизма. За лозунгом свободного секса просматривался оскал бандитского большевицкого тоталитаризма. Понимали это сами студенты? Трудно поверить, что высокообразованная молодёжь Гарварда и Стэнфорда и Сорбонны не понимала.

В политическом контексте демократии такой подъем лево-радикальных настроений молодежи не мог не вызвать левого уклона в политике, победы социал-демократов в Германии и демократов в Конгрессе США. Это заставило маневрировать налево и правых политиков.

Маневр делался в направлении установления доверительных добрососедских отношений с СССР и Коммунистическим восточноевропейским блоком и с Китаем. Советские и китайские коммунисты благосклонно отнеслись к этим маневрам, согласились на подписание договоров, прекрасно сознавая, что соблюдать их не будут, а продвигать свое влияние в мире будут продолжать. Этот процесс получил название Detente – разрядка. Он начался с 1970 года, вскоре после оккупации СССР Чехословакии, и продолжился до начала Афганской войны – декабря 1979 г.

За это десятилетие Западные демократии согласились считать вотчиной СССР половину Европы, захваченную Сталиным в 1944-45 гг. при слабых оговорках, что если сами народы Европы изберут другой путь, этот выбор надо уважать (удивительно, но через 15 лет эти оговорки стали силой новой политической реальности). Запад проглотил захват коммунистами весной 1975 г. Южного Вьетнама, Лаоса и Камбоджи в нарушение Парижских соглашений 27 января 1973 года и вынужден был смотреть, как его бывшие сторонники физически и морально уничтожаются коммунистами. В Камбодже при Пол Поте была вырезана пятая часть граждан, потому что кхмеры желали видеть свою страну буддийской монархией, как в соседнем Таиланде, а не псевдокоммунистической тиранией. Та же судьба, пусть в несколько меньших пропорциях, постигла Южный Вьетнам, из которого всеми правдами и неправдами бежали миллионы нормальных людей, а другие «нормальные» – уничтожены. Из Лаоса значительная часть населения ушла в соседний таиландский Корат. Нет нужды вновь упоминать «успехи» СССР в Эфиопии, Анголе, Никарагуа, на Ближнем Востоке. И всё это Запад стерпел, опасаясь левого разворота в своих странах.

Запад стерпел и невиданный военный бум в СССР, когда на каждую американскую стратегическую ракету Кремль создавал две с половиной. То же – с подводными ракетоносцами. Можно с уверенностью сказать, что по оружию массового поражения к концу 1970-х СССР существенно опережал НАТО. А в том же направлении быстро развивался и Китай.

Западные политики левого толка надеялись, что разбогатев и удовлетворив свои амбиции СССР и Китай станут обычными странами и союз с развитыми Западными демократиями для них станет выгодным. Они не хотели верить, что коммунисты видели такой союз только в ролях хищника и его жертвы.

Правые политики были менее наивны. Они надеялись, что экономическая система коммунизма рухнет сама собой и погребет этих страшных агрессивных военных колоссов. А постоянные агрессии когда-то, но дадут сбой, столкнувшись с воинственными народами, не желающими превращаться в сателлитов большевиков. Это и произошло, но чуть позже, в начале 1980-х. И в СССР, и в Китае.

Лекция, которую я предлагаю сейчас, как раз об «акме» большевизма, о 1970-х. Ныне история повторяется. Многие на Западе ищут примирения и с Путиным, и с Си. Многие почему-то надеются если не на их миролюбие, то на их здравый смыл и любовь к собственным народам, которые страдают от войн и агрессивных авантюр. Многие хотят новой Разрядки. Но для таких наивных людей эта лекция станет предупреждением. Только разгром или саморазрушение под гнетом нерешаемых проблем (как было с СССР и Китаем в 1980-е годы) может дать надежду. Но и эта надежда, как оказалось и с Россией, и с Китаем в 21 веке, довольно иллюзорна. Большевицкое тоталитарное государство, не до конца искорененное (как нацистская Германия или милитаристская Япония в 1945), склонно, увы, к возрождению. Что мы ныне и наблюдаем.

Андрей Зубов, «Фейсбук»

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