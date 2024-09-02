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Forbes: Украина поднимает ставки

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  • 2.09.2024, 9:30
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Forbes: Украина поднимает ставки

Киев хочет заставить Россию сесть за стол переговоров.

Чтобы заставить российского диктатора сесть за стол переговоров, Киев решил бить по энергетической структуре РФ, пишет Forbes.

В конце августа Кремль решил нанести по территории Украины самый мощный ракетный и дроновый удар с 2022 года. После этого в Киеве заявили, что и для них нет «красных линий» относительно ответных ударов. В ночь на 1 сентября Украина атаковала беспилотниками сразу несколько энергетических объектов в РФ, включая электростанцию в Москве.

Киев решил усилить эскалацию, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров. Однако российский диктатор верит в то, что сможет «переждать». Чем больше Путин ждет, тем большая вероятность, что его просто уберут «с трона».

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