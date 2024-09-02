Лукашисты начинают учения на границе с Польшей 2 2.09.2024, 9:33

1,308

С 3 по 27 сентября.

В граничащем с Польшей Каменецком районе пройдет учебный сбор с военнообязанными, сообщили в Минобороны Беларуси. Им освежат знания по учетно-военным специальностям.

Учебный сбор с военнообязанными территориальных войск пройдет в Каменецком районе Брестской области с 3 по 27 сентября.

«Цель сбора — повысить навыки должностных лиц районного исполнительного комитета в формировании воинских частей территориальных войск, а военнообязанных — в выполнении задач по предназначению», — сообщили в Минобороны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com