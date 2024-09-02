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Лукашисты начинают учения на границе с Польшей

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  • 2.09.2024, 9:33
  • 1,308
Лукашисты начинают учения на границе с Польшей

С 3 по 27 сентября.

В граничащем с Польшей Каменецком районе пройдет учебный сбор с военнообязанными, сообщили в Минобороны Беларуси. Им освежат знания по учетно-военным специальностям.

Учебный сбор с военнообязанными территориальных войск пройдет в Каменецком районе Брестской области с 3 по 27 сентября.

«Цель сбора — повысить навыки должностных лиц районного исполнительного комитета в формировании воинских частей территориальных войск, а военнообязанных — в выполнении задач по предназначению», — сообщили в Минобороны.

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