Лукашисты начинают учения на границе с Польшей

Лукашисты начинают учения на границе с Польшей2
- 2.09.2024, 9:33
- 1,308
С 3 по 27 сентября.
В граничащем с Польшей Каменецком районе пройдет учебный сбор с военнообязанными, сообщили в Минобороны Беларуси. Им освежат знания по учетно-военным специальностям.
Учебный сбор с военнообязанными территориальных войск пройдет в Каменецком районе Брестской области с 3 по 27 сентября.
«Цель сбора — повысить навыки должностных лиц районного исполнительного комитета в формировании воинских частей территориальных войск, а военнообязанных — в выполнении задач по предназначению», — сообщили в Минобороны.