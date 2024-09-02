В Израиле началась всеобщая забастовка 2.09.2024, 9:40

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Участники требуют от властей немедленного освобождения заложников.

В Израиле на 2 сентября назначена всеобщая забастовка. Ее организатором выступает крупнейшая федерация профсоюзов. Участники требуют от властей немедленного освобождения заложников, которых с 7 октября прошлого года удерживает в секторе Газа группировка ХАМАС, признанная террористической в США и Евросоюзе, сообщает «Радио Свобода».

Глава федерации профсоюзов Арнон Бар-Давид полагает, что израильские власти откладывают договоренности с ХАМАС по политическим соображениям.

Со схожим заявлением выступил лидер израильской оппозиции Яир Лапид. «Там все еще есть живые заложники, мы все еще можем заключить сделку. Но премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не идет на это по политическим причинам», — приводит слова Лапида The Jerusalem Post.

С призывом к забастовке выступил и форум семей заложников, захваченных в плен ХАМАС.

На время забастовки прекратит работу аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, частично закроются правительственные учреждения, предприятия, школы и детские сады. Медики будут работать по графику выходного дня.

Вечером 31 августа солдаты Армии обороны Израиля нашли в секторе Газа тела шести убитых заложников. 1 сентября израильтяне вышли на акцию протеста с требованием заключить сделку с ХАМАС. Демонстранты перекрывали перекрестки и главные дороги по всей стране.

Нетаньяху заявил, что спасение захваченных джихадистами остается приоритетом его правительства.

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