Россию берут измором Андрей Окунь

2.09.2024, 9:41

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Андрей Окунь

Даже у Советского Союза был свой запас прочности.

Все мы понимаем, что главная тактика российского командования в войне с Украиной — брать измором. Намерения задавить противника числом и перетерпеть особо не скрываются. Этим с начала «СВО» только и кичатся: у нас больше людей, у нас больше денег, у нас больше танков да и в целом времени у нас вагон. Путина особо не торопят, люди же терпят, а в таком темпе можем воевать еще хоть лет десять, во как!

Хотя не знаю, чему тут радоваться, учитывая качество российского госуправления. В нашем случае кричать и плакать нужно, потому что бóльшее количество ресурсов означает лишь, что на этой войне число российских потерь и убытков не будет иметь лимита.

А по поводу тактики «брать измором» могу вот, что сказать. Действительно есть шанс, что она сработает, только последствия у нее будут неожиданные. «Ситуация», как любит называть происходящее великий геостратег, начнет развиваться по совершенно неприятному сценарию, о чем пропаганда сознательно умалчивает. Молчат и «патриоты», но они это делают исключительно из заботы о собственных ранимых чувствах.

Вместе с Украиной измором возьмут и Россию. Война не обогащает Россию, а с каждым месяцем делает ее беднее, сжигая демографический и экономический потенциал. И если все эти геополитические успехи продолжаться в том же духе еще лет пять, то кто знает, какими будут последствия. Даже у Советского Союза был свой запас прочности, который уж точно кратно превышал прочность путинской России. И тем не менее развалился.

От затяжной войны в первую очередь будут страдать простые люди. Так всегда было и так всегда будет. От обстрелов, как можете заметить, погибают обычные горожане, тогда как высшее чиновничество позволяет себе просто игнорировать происходящее. Да ту же часть Курской области без особых проблем оставили ВСУ, посчитав, видимо, что она ничем не отличается от «новых» территорий ЛДНР.

А уж политическое начальство найдет способы, чтобы себя не обидеть и сохранить прежний уровень кормления. В этом можете даже не сомневаться. Поэтому вместе с Украиной измором уничтожат и Россию. Приемлемая ли это цена? Я, как миллионы других людей, отвечу, что нет, но кто нас будет слушать.

Андрей Окунь, Telegram

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