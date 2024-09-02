В Кении нашли древнейшего австралопитека 1 2.09.2024, 9:51

Он жил 4,3 миллиона лет назад.

Палеоантропологи изучили окаменелую нижнюю челюсть, которую нашли в Кении в 2011 году, и пришли к выводу, что она принадлежала анамскому австралопитеку, жившему около 4,3 миллиона лет назад, пишет «Нож».

Он стал древнейшим известным представителем рода австралопитеков. Самым ранним видом, относящимся к этому роду, считают анамского австралопитека, которого впервые описали в 1995 году.

В настоящее время они известны по более чем сотне окаменелостей возрастом от 4,2 до 3,8 миллиона лет из нескольких местонахождений, расположенных на территориях Кении и Эфиопии.

Происхождение рода австралопитеков пока остается обсуждаемой проблемой. Предполагалось, что их прямыми предшественниками могли быть ардипитеки рамидусы, жившие около 4,4 миллиона лет назад.

Однако новые находки указывают на то, что, вероятно, ардипитеки рамидусы сосуществовали какое-то время с анамскими австралопитеками и не были их прямыми предками.

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