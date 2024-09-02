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ВСУ деоккупировали часть Глубокого

  • 2.09.2024, 9:53
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ВСУ деоккупировали часть Глубокого

Россияне пытаются вернуть позиции.

В течение последних двух недель украинские военные деоккупировали часть населенного пункта Глубокое, что на Харьковщине. Об этом рассказал в эфире «Киев24» заместитель комбата батальона ударных БпАК «Ахиллес», 92-й ОШБр Олесь Маляревич, информируя о ситуации на направлении.

«Мы деоккупировали часть территории, а именно Глубокого. Это очень важный населенный пункт. И сейчас враг спохватился, подтянул значительные резервы и пытается вернуть утраченные позиции. Сейчас происходят интенсивные боевые действия с их стороны. Мы сейчас находимся в обороне и в принципе надежно держим линию обороны», - сказал военный.

По его словам, здесь находится в частности 11 танковый полк россиян, но постоянно происходят ротации противника.

Долгое время работала морская пехота, сейчас ее частично меняет мотострелковые дивизии. То есть что они имеют боеспособное, то и сюда направляют. Сейчас вообще «Ахмат» зашел, чтобы усилить», - сообщил Маляревич.

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