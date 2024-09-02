Очередь из автобусов на польской границе упала до рекордно низкого количества

Очередь из автобусов на польской границе упала до рекордно низкого количества3
- 2.09.2024, 10:11
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Какая обстановка на границе по состоянию на утро понедельника.
Как сообщает Госпогранкомитет, на погранпереходе «Брест» стоит всего девять автобусов и 450 легковых автомобилей.
В Козловичах стоит 800 грузовиков.
На литовской границе в Каменном Логе, по данным Пограничного комитета, очередей из автобусов и легковушек нет, но стоит 620 грузов.
То же самое и в Беняконях. Очередей из автобусов и легковушек нет, но есть 880 грузовиков.
На латвийской границе — 650 грузовиков. Очереди из автобусов и легковушек нет.