Очередь из автобусов на польской границе упала до рекордно низкого количества 3 2.09.2024, 10:11

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Какая обстановка на границе по состоянию на утро понедельника.

Как сообщает Госпогранкомитет, на погранпереходе «Брест» стоит всего девять автобусов и 450 легковых автомобилей.

В Козловичах стоит 800 грузовиков.

На литовской границе в Каменном Логе, по данным Пограничного комитета, очередей из автобусов и легковушек нет, но стоит 620 грузов.

То же самое и в Беняконях. Очередей из автобусов и легковушек нет, но есть 880 грузовиков.

На латвийской границе — 650 грузовиков. Очереди из автобусов и легковушек нет.

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