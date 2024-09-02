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Очередь из автобусов на польской границе упала до рекордно низкого количества

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  • 2.09.2024, 10:11
  • 6,318
Очередь из автобусов на польской границе упала до рекордно низкого количества

Какая обстановка на границе по состоянию на утро понедельника.

Как сообщает Госпогранкомитет, на погранпереходе «Брест» стоит всего девять автобусов и 450 легковых автомобилей.

В Козловичах стоит 800 грузовиков.

На литовской границе в Каменном Логе, по данным Пограничного комитета, очередей из автобусов и легковушек нет, но стоит 620 грузов. 

То же самое и в Беняконях. Очередей из автобусов и легковушек нет, но есть 880 грузовиков.

На латвийской границе — 650 грузовиков. Очереди из автобусов и легковушек нет.

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