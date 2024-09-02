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В Варшаве пройдет большой фестиваль белорусской музыки «GRAJ»

  • 2.09.2024, 10:30
В Варшаве пройдет большой фестиваль белорусской музыки «GRAJ»

Уже в эту субботу.

7 сентября в Варшаве пройдет фестиваль белорусской музыки «GRAJ». Концерт состоится на летней площадке Odessa Club в 14:00.

На фестивале выступят группы Volski, Dzieciuki, Relikt, «Разбітае Сэрца Пацана», Nochy, Kurwadziki.

Кроме музыкальной программы, как рассказали сайту Charter97.org организаторы, на фестивале будет фуд-корт и арт-маркет, где можно приобрести картины, сувениры, одежду с национальной символикой.

Билеты можно приобрести по ссылке.

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