Шифрограммы «от Алекса — Юстасу» 3 Владимир Пастухов

2.09.2024, 10:31

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Владимир Пастухов

Как правильно читать посты Медведева.

Я люблю читать Telegram-канал Дмитрия Медведева. Не могу позволить себе это делать часто по медицинским соображениям, но, когда такое случается, то нахожу для себя в нем много познавательного. Дело в том, что он реанимирует угасшую было со времен горбачевской оттепели привычку (способность) читать официальные тексты между строк, выискивая в заштампованных ругательно-оптимистичных передовицах грустные и сморщенные задники потаенных кремлевских смыслов.

Все дело в том, что, как и в старые времена, посты Медведева надо рассматривать как шифрограммы «от Алекса — Юстасу», которые, однако, идут не из Берлина в «Центр», а из «Центра», где засели кремлевские «осажденцы», в адрес «глубинного народа». Они написаны птичьим языком ругательств, который, однако, этот самый глубинный народ умеет считывать правильно и, главное, делать правильные и далеко идущие выводы. То, что постороннему наблюдателю кажется бредом, народу, привыкшему жить в бреду и угаре, является посланием, наполненным крайне важной и жизненно ему необходимой информацией.

Не буду голословным. Возьмем, к примеру, ни с того ни с сего появившийся пост о богатствах Юго-Восточной Украины, которая предстает неведомым миру Клондайком, ранее неизвестной никому жемчужиной Европы. Если продраться через бесконечных «опарышей» и «гомункулов», то текст вроде бы заключает в себе простую и понятную мысль: Украина так отчаянно дерется за Донбасс, потому что это сокровищница, полная злата, которое нужно «киевскому режиму», чтобы рассчитаться за оказанную Западом корыстную военную и финансовую помощь.

Обойду пока стороной вопрос о том, насколько экономически привлекателен Донбасс, который десятилетиями сначала для советской Украины, а потом и независимой Украины напоминал «чемодан без ручки» — и бросить нельзя, и нести несподручно. Это тема большого отдельного разговора с участием специалистов. Здесь для меня важно другое — вроде простое и понятное пропагандистское послание, заключенное в непритязательном текстике Медведева, на поверку оказывается чемоданом с двойным дном. Смысл его, в той части, которая как раз и предназначена для «глубинного народа», совсем в ином.

В такой экзотической форме Медведев сигнализирует «глубинному народу» о том, какое ценное приобретение путинский режим совершил в результате братоубийственной войны. Вы-то думали, что мы кладем сотни тысяч жизней за просто так, а мы для вас на самом деле добыли пещеру Алладина. В общем, послание Медведева народу звучит как послание Остапа Бендера Эллочке-Людоедочке: «Вас обманули. Вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы». Это не руины некогда процветающего региона с вымирающим населением, находящимся под гнетом бандитов, а прямо-таки мечта инвестора.

Народ все прочтет правильно и, когда и если ему объявят о том, что война закончилась, хотя Украина и ее ненавистный режим как были, так и есть, он послушно отпразднует «великую победу» вождя: ведь мы же получили большой Донбасс — кладовую, полную несметных богатств. Правильно делает Медведев — победу надо ковать заранее, а то ненароком по пьяни сочтут за поражение.

Владимир Пастухов, Telegram

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