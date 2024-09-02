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Умер легендарный белорусский борец Александр Медведь

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  • 2.09.2024, 10:32
  • 5,206
Умер легендарный белорусский борец Александр Медведь
Александр Медведь

Ему было 86 лет.

Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе в составе сборной СССР, легендарный белорусский борец Александр Медведь умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале Белорусской федерации борьбы.

Причины смерти не уточняются.

«Нет слов чтобы выразить печаль и боль утраты, покойся с миром, легенда. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра Васильевича», — говорится в сообщении.

Медведь является трехкратным олимпийским чемпионом по вольной борьбе (1964, 1968, 1972) в трех разных весовых категориях (полутяжелой, тяжелой и абсолютной). Он семь раз становился чемпионом мира (1962—1963, 1966—1967, 1969—1971), трижды чемпионом Европы (1966, 1968 и 1972). Также девять раз становился чемпионом СССР (1961—1970).

Александр Медведь признавался лучшим спортсменом Беларуси XX века и лучшим борцом вольного стиля в истории мирового спорта, являлся членом Зала спортивной славы борьбы.

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