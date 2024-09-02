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Под Минском продается шикарная дача, в которой можно жить круглый год

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  • 2.09.2024, 10:43
  • 3,360
Под Минском продается шикарная дача, в которой можно жить круглый год

В обжитом доме все продумано до мелочей.

Этот красивый каменный дом сложно назвать дачей, даже несмотря на то, что он находится в садовом товариществе. Да, и товарищество это — не совсем простое. Оно находится всего в 10 километрах от Минска и скорее напоминает коттеджный поселок. Жить на такой даче можно круглый год, пишет realt.by.

Расположен дом в СТ «Ходаковская надежда». Это − деревня Ходаково, район Волковичского водохранилища, 10 километров от МКАД (Брестское направление).

Дом из керамзитобетонных блоков был построен в 2015 году. Коттедж площадью чуть более 200 квадратных метров имеет два уровня и ярко красную черепичную крышу.

В обжитом доме все продумано до мелочей. На первом этаже тут расположена большая гостиная с окнами в пол и действующим камином, спальня с выходом в ванную комнату с душ-кабиной, а также − кухня. На этом этаже − теплые полы.

В мансарде, куда ведет лестница из массива, разместились сразу три просторные спальни и большой санузел. Помещения на втором этаже стены обшиты вагонкой.

Кстати, вся мебель в доме останется покупателю.

Коттедж оснащен всеми коммуникациями. Тут есть газ, а в каждой комнате установлен кондиционер.

Отдельное произведение искусства — хозблок: тут находится баня на дровах с купелью, крытой террасой и летней кухней! Площадь этих помещений составляет более 100 квадратных метров.

Возле бани организована функциональная мангальная зона.

Площадь участка, на котором стоит дом, составляет 10 соток. Территория огорожена забором, к тому же есть видеонаблюдение по периметру всего дома.

На участке разместился бассейн с подсветкой. Также тут есть газон, туи, декоративные растения.

Дом Минска можно быстро добраться на маршрутке или электричке. Рядом с дачами находится лес и река Птичь.

Стоимость дома — 190 тысяч долларов.

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