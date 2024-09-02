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Сикорский: Польша должна сбивать российские ракеты еще над Украиной

  • 2.09.2024, 11:02
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Сикорский: Польша должна сбивать российские ракеты еще над Украиной
Радослав Сикорский
Фото: Getty Images

Несмотря на риски вовлечения НАТО в войну.

Соседние с Украиной государства «обязались» уничтожать российские беспилотники и ракеты до их вторжения в свое воздушное пространство.

Об этом сообщил польский премьер-министр Радослав Сикорский в интервью для Financial Times. Он подчеркнул, что Польша должна защищать своих граждан, несмотря на риски, что перехват ракет над Украиной может вовлечь НАТО в конфликт между Россией и Украиной.

«Членство в НАТО не отменяет ответственности каждой страны за защиту собственного воздушного пространства - это наша собственная конституционная обязанность. Лично я считаю, что когда вражеские ракеты направляются к нашему воздушному пространству, это будет законной самообороной (сбить их), потому что как только они пересекут наше воздушное пространство, риск того, что кто-то будет ранен обломками, является значительным», - добавил премьер. 

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