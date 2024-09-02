В Беларуси заметно уменьшилось количество первоклассников

В Беларуси заметно уменьшилось количество первоклассников4
- 2.09.2024, 11:03
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За последние три года — минус 13 тысяч.
2 сентября 2024 года в 2.655 средних учебных заведениях начинают учиться 1 млн 70 тыс. человек, сообщает Министерство образования. По данным Белстата, год назад было 2.872 учреждения общего среднего образования и 1 млн 90 тыс. обучающихся.
Количество первоклассников на протяжении последних трех лет снижается, следует из проведенного «Позіркам» анализа официальной статистики. В этом году в школу пойдут около 105 тыс. первоклассников, в прошлом году их было 110 тыс., годом ранее — 115 тыс., в 2021-м — 118 тыс.
В средних учебных заведениях на начало прошлого учебного года (новые данные пока не опубликованы) работало 103,3 тыс. учителей. В среднем на одного учителя по стране приходилось 11 учеников, в городских школах — 13, в сельских — 6.