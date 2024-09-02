«Лукашенко лучше скрыться в неизвестном направлении» 5 2.09.2024, 11:18

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Ничего хорошего белорусского диктатора не ждет.

Известный российский журналист Евгений Киселев считает, что Путин сдаст Лукашенко при первому удобном случает. Такое мнение он выразил в интервью Александру Демченко:

— Я бы пожелал Лукашенко скрыться в неизвестном направлении. Ничего хорошего его в ближайшем будущем не ждет. Путин его сдаст, если вдруг начнутся какие-то непредвиденные события в Беларуси. У Путина сейчас нет сил для того, чтобы заниматься еще и защитой лукашенковского режима. В последнее время у Путина не хватает сил и средств, чтобы размещать в Беларуси большие воинские контингенты.

Численность российских военных, размещенных на территории Беларуси, насчитывает около 600 — 1200 человек. Это вспомогательные силы, обслуживающие узел связи и что-то еще. Возможно, туда могут быть переброшены какие-то спецподразделения. Сейчас Путину не до Беларуси. Если там какой-то взрыв возмущения или, не дай Бог, полк имени Кастуся Калиновского решит пойти походом на Минск, то подозреваю, что к нему начнут присоединяться белорусские военные.

Все эти разговоры о том, что «Беларусь готовится к войне против Украины», натыкаются на мое большое сомнение и огромный скепсис по поводу того, что белорусские военные горят желанием погибать за Россию на территории Украины.

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