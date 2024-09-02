закрыть
2 сентября 2024, понедельник, 11:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ ударили по россиянам на Бахмутском направлении

  • 2.09.2024, 11:23
  • 1,280
ВСУ ударили по россиянам на Бахмутском направлении

Попытки захватчиков спрятать свою технику оказались неудачными.

На Бахмутском направлении украинские бойцы из бригады «Помста» уничтожили несколько единиц вражеской техники и вооружений, а также подорвали полевой склад россиян. Видео атаки опубликовал Telegram-канал ГПСУ.

«Три пушки, танк, грузовик и склад боекомплекта разбили пограничники «Помсты» на Бахмутском направлении», – говорится в сообщении.

Работали по целям как с помощью FPV-дронов, так и сбросами с БпЛА. Благодаря эффективной работе аэроразведки попытки захватчиков спрятать свою технику под кронами деревьев и в кустах оказались неудачными.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Орать во всю глотку
Орать во всю глотку Ирина Халип
Три моста космической пехоты
Три моста космической пехоты Владимир Халип
Эта фотография потрясла мир
Эта фотография потрясла мир Александр Роднянский
Преступное промедление
Преступное промедление Леонид Невзлин