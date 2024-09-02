ВСУ ударили по россиянам на Бахмутском направлении 2.09.2024, 11:23

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Попытки захватчиков спрятать свою технику оказались неудачными.

На Бахмутском направлении украинские бойцы из бригады «Помста» уничтожили несколько единиц вражеской техники и вооружений, а также подорвали полевой склад россиян. Видео атаки опубликовал Telegram-канал ГПСУ.

«Три пушки, танк, грузовик и склад боекомплекта разбили пограничники «Помсты» на Бахмутском направлении», – говорится в сообщении.

Работали по целям как с помощью FPV-дронов, так и сбросами с БпЛА. Благодаря эффективной работе аэроразведки попытки захватчиков спрятать свою технику под кронами деревьев и в кустах оказались неудачными.

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