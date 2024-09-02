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«Сказать, что была шокирована, это ничего не сказать!»

  • 2.09.2024, 11:29
  • 1,444
«Сказать, что была шокирована, это ничего не сказать!»
иллюстративное фото

Как выглядит «медицина для простых белорусов».

Для чиновников в Беларуси есть отдельный медцентр. Возглавляет его предполагаемая мать младшего сына Александра Лукашенко Ирина Абельская. В учреждении бесплатно обслуживают госслужащих и тех, кто «внес значительный вклад в развитие государства». Простым белорусам попасть на прием можно только за деньги.

Эта новость возмутила читательницу сайта Charter97.org:

— Сказать, что была шокирована, это ничего не сказать! Целый день хожу, а в голове крутится воспоминание о палате в нашей районной поликлинике, а в глазах стоят изображения из этой шикарной клиники, как кадры из фильма фантастики.

Я уже не беру во внимание оборудование, так как здесь сравнивать нечего, в нашей районной больнице его практически нет. Как нет и возможности пройти реабилитацию.

Удивило меня не только медицинское оборудование, а даже кровати, где регулируется высота головы и ног, а у нас в районной больнице кровати на прогибающихся пружинах и ты лежишь в гамаке. А цвет белья напоминает серого гуся.

Судьба завела меня в нашу больницу с тяжелым переломом правой руки. Планировали сделать операцию, но, наверное, посмотрели, что от меня, пенсионерки, пользы никакой для государства, поэтому продержали несколько дней и сказали, что заживет само. Правда, не через две недели, как после операции, а через два месяца!

Так я и ушла из больницы. Рука моя полностью и не восстановилась, так как все восстановление после перелома состояло из лечебной гимнастики. Вот такая она, медицина для простого белоруса.

Но больше всего меня поразило, что клинику лукашистов убирают специальные итальянские роботы, а в нашей больнице не хватает санитарок, так как на 500-600 рублей найти младший врачебный персонал невозможно.

Так вот и живем: в нашем районе растут кладбища, а у лукашистов — животы.

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