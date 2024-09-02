«Белорусский генерал» ЦАХАЛа ездил в Москву на переговоры
- 2.09.2024, 11:48
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Россия о переговорах не сообщала.
Военный секретарь премьер-министра Израиля, генерал Роман Гофман на днях был в Москве, чтобы обсудить «продвижение в соглашении» по поводу заложников в секторе Газа.
Об этой поездке рассказал Биньямин Нетаньяху, общаясь с Оксаной и Григорием Лобановыми — родителями 32-летнего Александра Лобанова. Его тело, а также тела еще пяти заложников нашли в секторе Газа 1 сентября. У Лобанова было гражданство России.
Москва о визите советника премьер-министра Израиля не сообщала.
Канцелярия премьер-министра сообщает, что Гофман 1 сентября вернулся из Москвы.
Роман Гофман является первым представителем «большой алии», получившим генеральское звание в ЦАХАЛе.
Роман родом из Мозыря, в 1995 году призвался в танковые войска, прошел путь от рядового до полковника. Принимал участие в боевых действиях в Южном Ливане, в операции «Защитная стена», во Второй Ливанской войне, а также в операциях в секторе Газа.
Занимал посты командира танка, командира танкового отделения, командира взвода. Возглавлял танковый отдел в центре огневой подготовки.
Во время атаки ХАМАС в октябре 2023 года он был тяжело ранен.