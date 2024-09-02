«Белорусский генерал» ЦАХАЛа ездил в Москву на переговоры 2.09.2024, 11:48

4,678

Роман Гофман

Россия о переговорах не сообщала.

Военный секретарь премьер-министра Израиля, генерал Роман Гофман на днях был в Москве, чтобы обсудить «продвижение в соглашении» по поводу заложников в секторе Газа.

Об этой поездке рассказал Биньямин Нетаньяху, общаясь с Оксаной и Григорием Лобановыми — родителями 32-летнего Александра Лобанова. Его тело, а также тела еще пяти заложников нашли в секторе Газа 1 сентября. У Лобанова было гражданство России.

Москва о визите советника премьер-министра Израиля не сообщала.

Канцелярия премьер-министра сообщает, что Гофман 1 сентября вернулся из Москвы.

Роман Гофман является первым представителем «большой алии», получившим генеральское звание в ЦАХАЛе.

Роман родом из Мозыря, в 1995 году призвался в танковые войска, прошел путь от рядового до полковника. Принимал участие в боевых действиях в Южном Ливане, в операции «Защитная стена», во Второй Ливанской войне, а также в операциях в секторе Газа.

Занимал посты командира танка, командира танкового отделения, командира взвода. Возглавлял танковый отдел в центре огневой подготовки.

Во время атаки ХАМАС в октябре 2023 года он был тяжело ранен.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com