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«Белорусский генерал» ЦАХАЛа ездил в Москву на переговоры

  • 2.09.2024, 11:48
  • 4,678
«Белорусский генерал» ЦАХАЛа ездил в Москву на переговоры
Роман Гофман

Россия о переговорах не сообщала.

Военный секретарь премьер-министра Израиля, генерал Роман Гофман на днях был в Москве, чтобы обсудить «продвижение в соглашении» по поводу заложников в секторе Газа.

Об этой поездке рассказал Биньямин Нетаньяху, общаясь с Оксаной и Григорием Лобановыми — родителями 32-летнего Александра Лобанова. Его тело, а также тела еще пяти заложников нашли в секторе Газа 1 сентября. У Лобанова было гражданство России.

Москва о визите советника премьер-министра Израиля не сообщала.

Канцелярия премьер-министра сообщает, что Гофман 1 сентября вернулся из Москвы. 

Роман Гофман является первым представителем «большой алии», получившим генеральское звание в ЦАХАЛе.

Роман родом из Мозыря, в 1995 году призвался в танковые войска, прошел путь от рядового до полковника. Принимал участие в боевых действиях в Южном Ливане, в операции «Защитная стена», во Второй Ливанской войне, а также в операциях в секторе Газа.

Занимал посты командира танка, командира танкового отделения, командира взвода. Возглавлял танковый отдел в центре огневой подготовки.

Во время атаки ХАМАС в октябре 2023 года он был тяжело ранен.

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