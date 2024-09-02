Стивен Кинг прокомментировал наступление ВСУ в Курской области

Стивен Кинг прокомментировал наступление ВСУ в Курской области3
- 2.09.2024, 11:53
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Россия получает то, что заслужила.
Известный американский писатель Стивен Кинг публично поддержал наступательную операцию ВСУ на территории Курской области России. У себя на странице в сети «Х» (бывший Твиттер) Кинг написал, что Россия получает то, что заслужила, ведь она начала эту войну.
Менее чем за сутки публикацию увидели 1,6 миллиона пользователей.
The Russians are getting their shit handed to them, and they deserve it. After all, they started it.— Stephen King (@StephenKing) September 1, 2024