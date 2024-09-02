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Стивен Кинг прокомментировал наступление ВСУ в Курской области

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  • 2.09.2024, 11:53
  • 3,432
Стивен Кинг прокомментировал наступление ВСУ в Курской области
Стивен Кинг

Россия получает то, что заслужила.

Известный американский писатель Стивен Кинг публично поддержал наступательную операцию ВСУ на территории Курской области России. У себя на странице в сети «Х» (бывший Твиттер) Кинг написал, что Россия получает то, что заслужила, ведь она начала эту войну.

Менее чем за сутки публикацию увидели 1,6 миллиона пользователей.

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