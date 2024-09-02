Мошенники придумали новый способ обмана белорусов 2.09.2024, 12:01

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Звонки поступают как по телефону, так и через мессенджеры.

В Беларуси появился новый вид мошенничества. Аферисты звонят гражданам, представляются сотрудниками налоговых органов и предлагают приобрести коды предварительной записи для получения электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Звонки поступают как по телефону, так и через мессенджеры. В МНС обратили внимание, что такие звонки налоговики не осуществляют. Предварительная запись на получение ЭЦП осуществляется контакт-центром и на портале безвозмездно, пишет Центр персональных данных.

Для предварительной записи используются персональные данные, а их предоставление неизвестным людям может повлечь за собой негативные последствия.

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