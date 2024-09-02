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Члены семьи Путина свободно говорят по-китайски

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  • 2.09.2024, 12:02
  • 5,440
Члены семьи Путина свободно говорят по-китайски

Об это рассказал сам глава Кремля.

Путин рассказал, что «маленькие члены» его семьи говорят на китайском языке. По словам российского диктатора, делают они это свободно.

Однако российский правитель не уточнил, о ком именно идет речь. Такими подробностями о семье он поделился во время визита в школу имени Героев Отечества в Кызыле, который транслировал Кремль.

Путин объяснил, что в стране сегодня растет интерес к китайскому языку. Он объяснил такую тенденцию появлением множества контактов между Москвой и Пекином, а также развитием бизнеса и партнерства между двумя государствами.

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