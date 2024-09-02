Члены семьи Путина свободно говорят по-китайски

Члены семьи Путина свободно говорят по-китайски10
- 2.09.2024, 12:02
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Об это рассказал сам глава Кремля.
Путин рассказал, что «маленькие члены» его семьи говорят на китайском языке. По словам российского диктатора, делают они это свободно.
Однако российский правитель не уточнил, о ком именно идет речь. Такими подробностями о семье он поделился во время визита в школу имени Героев Отечества в Кызыле, который транслировал Кремль.
Путин объяснил, что в стране сегодня растет интерес к китайскому языку. Он объяснил такую тенденцию появлением множества контактов между Москвой и Пекином, а также развитием бизнеса и партнерства между двумя государствами.