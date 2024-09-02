Диетологи объяснили, почему людям всегда хочется есть на пляже 3 2.09.2024, 12:08

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Есть как биологические, так и психологические причины.

Многие люди отмечают, что находясь на пляже, им хочеться есть больше, чем обычно – и чаще всего речь идет отнюдь не о диетической еде. Оказывается, у этого явления есть вполне научное объяснение.

Дипломированный диетолог и генеральный директор NY Nutrition Group Лиза Московиц в комментарии The Washington Post пояснила, что «большой пляжный голод» действительно существует, а возникает он из разных источников – как биологических, так и эмоциональных.

«Я думаю, мы недооцениваем трудоемкость похода на пляж. Планирование, переноска стульев, ходьба по песку... Иногда вы целых два часа занимаетесь физической активностью, прежде чем фактически садитесь на полотенце или стул и расслабляетесь», – пояснила Московиц.

Кроме того, аппетит усиливают абсолютно все активности, которыми люди обычна занимаются на пляже – плавание, игра в волейбол, сбор ракушек, добавила сказал дипломированный диетолог из Онтарио Эвери Зенкер.

Еще один виновник голода – обезвоживание, которое довольно легко получить на пляже. И Московиц, и Зенкер отметили, что люди могут путать жажду с сигналами голода, протягивая руку за сэндвичем, когда на самом деле им просто нужна вода.

Также голод усиливает алкоголь, ведь он не только обезвоживает, но и для многих людей является стимулятором аппетита, пояснила Московиц.

Кроме того, важным является то, что вы едите на пляже: люди могут продолжать чувствовать голод, если они жуют только вредную еду (чипсы, мороженое) вместо более сбалансированных блюд (овощи, хумус, сэндвичи), отмечает диетолог.

«На самом деле это связано с тем, что ваш организм просит больше питательной пищи, или то, что вы едите, вызывает реакцию сахара в крови. Особенно рафинированные углеводы или продукты с высоким содержанием добавленного сахара вызовут скачки сахара в крови, которые неизбежно приведут к его падению. Результат: тяга к большему количеству еды», – рассказала она.

Говоря об эмоциональных или психологических источниках пляжного голода, Зенкер отметила, что наблюдение за другими людьми, которые едят, расслабление или скука могут сделать нас голодными.

Диетолог из Финикса Сара Херрингтон добавила, что также многие люди ассоциируют определенную обстановку с определенной едой, а потому если еда всегда была большой частью вашего пляжного отдыха, вы будете готовы поесть, как только окажетесь на песке.

«Пляж для многих людей может быть ностальгическим. Мы ассоциируем его с играми в детстве и с нашими мамами, которые много перекусывалии... Одно это может заставить нас думать о еде и разжечь желание что-нибудь съесть», – отметила Московиц.

Кроме того, она указала, что, возможно, для многих еда – это удовольствие, а люди идут на пляж, чтобы насладиться жизнью.

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