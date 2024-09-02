Помощники по уборке увлеклись и вместе с хламом выбросили хорошие вещи 3 2.09.2024, 12:26

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иллюстративное фото

Можно ли отсудить ущерб?

Белорусы обратились к другим людям, чтобы те выручили с уборкой, а «помощники» переусердствовали и вместе с хламом отправили на помойку хорошие хозяйские вещи. Что делать в таких ситуациях и можно ли отсудить возмещение ущерба, изданию «Народная газета» рассказал юрист.

Могилевчанин Олег — владелец небольшого подворья на окраине города. Когда на участке шло строительство нового сарая, остатки материалов хозяин складывал во внутреннем дворике. Туда же сносили и всякий строительный хлам.

По совету приятеля мужчина нанял студента по имени Артем, чтобы помочь с уборкой. Тот запросил за услуги совсем немного, сказав, что управится за пару часов. Вернувшись, хозяин увидел, что на заднем дворике действительно чисто, но вместе с хламом оттуда исчезли и вполне пригодные вещи: металлический уголок, хорошие доски и прочее.

Сначала Олег заплатил Артему оговоренную сумму, но потом решил взыскать с него убытки. Однако, когда позвонил молодому человеку, на все претензии тот отвечал, что выполнял пожелания заказчика.

Водитель мусоровоза, с которым связался Олег, сообщил, что все загруженное студентом в машину он сразу вывез на свалку и вернуть материалы уже невозможно.

В похожую ситуацию попала еще одна жительница Могилева Елена, ей предстояло переехать из одной квартиры в другую. Соседка принесла картонные ящики, чтобы складывать вещи, а подруга Оксана предложила свою помощь в организации перевозки.

Грузовик вызвали на вечер. С утра Елена ушла на работу, а Оксана, у которой был выходной, стала паковать хозяйское добро. Вернувшись домой, могилевчанка поняла, что многого из ее вещей не хватает.

Оксана объяснила, что «кое-что из старья» она выбросила — в том числе некоторые предметы хозяйского гардероба, неновые комплекты постельного белья и старые книги. Теперь подруги не общаются.

Эти случаи прокомментировал адвокат Могилевской областной коллегии адвокатов Геннадий Михолап.

— Обе ситуации имеют много общего даже не столько в обстоятельствах событий, а в их возможной правовой оценке.

Стороны договаривались устно, не заключался договор в письменной форме на оказание услуг или иной гражданско-правовой договор; «по-дружески»: не просто работали третьи лица, а знакомые или знакомые знакомых, в одном случае безвозмездно — оплата не предполагалась. Круг прав и обязанностей, сфера действий и полномочий, запретов особо предварительно не оговаривались, так что сложно сказать, что была определена некая услуга с некими четкими обязательствами сторон.

Поэтому не считаю, что возможно доказать нарушение обязательств одной из сторон в случившемся и, соответственно, привлечь ее к ответственности именно за нарушение какого-то установленного законодательством гражданско-правового обязательства: подряд, перевозка и т.п.

Можно рассматривать причинение вреда имуществу лица в гражданско-правовом аспекте. Это потребует доказать конкретный размер ущерба, противоправность действий причинителя вреда — что норма, которая должна была соблюдаться, нарушена; его вину в причинении вреда, причинно-следственную связь между его противоправными действиями и наступившим реальным ущербом.

Есть еще путь, который обычно выбирают многие в подобных ситуациях, — обращение в правоохранительные органы, пусть, мол, там разберутся. Выяснят, совершена ли кража или растрата имущества; группой лиц или одним лицом; куда делись пропавшие вещи; а если совершена не кража, то, может, это иное присвоение имущества, умышленное его уничтожение и др. По итогам такой проверки дальше могут решаться вопросы о возмещении вреда, — рассказал юрист.

Он дал совет в таких ситуациях закреплять отношения сторон юридически, в письменной форме, оговаривая все возможные аспекты.

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