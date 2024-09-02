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Чалый: В голове у Лукашенко идет борьба двух мыслей

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  • 2.09.2024, 12:40
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Чалый: В голове у Лукашенко идет борьба двух мыслей
Сергей Чалый

Диктатор смертельно устал.

Аналитик Сергей Чалый в интервью «Белсату» высказал мнение, что Лукашенко теряет хватку:

— Ему смертельно все надоело, он устал. Возраст и здоровье тоже уже не те. Харизма с возрастом уходит, ведь это категория физиологически-психологическая. Если раньше спустя 20 минут разговора Лукашенко с аудиторией, которая до того относилась к нему враждебно, эта аудитория готова была идти и голосовать за него, то сейчас это уже не так. То есть харизмы больше нет. Хочется уже отдыхать, заниматься спортом, за козочками белыми ухаживать – в общем, радостей пенсионеров хочется. Ему уже точно неинтересно заниматься микроменеджментом. Если говорить образно, сейчас ему уже не хочется разбираться ни с удоями, ни с урожаем картофеля. Лукашенко уже хочется работать с более глобальными вопросами – из разряда мира во всем мире.

По мнению Чалого, у Лукашенко сейчас работает механизм отрицательного отбора – он окружает себя людьми, которые приносят только хорошие новости. И Кочанова, и Эйсмонт его этим обеспечивают – говорят только о том, что он желает слышать и знать, подчеркивая его значимость и уникальность. Он живет в искусственно созданном лично для него информационном поле.

По мнению Чалого, сейчас в голове Лукашенко борьба двух мыслей. С одной стороны – «как же мне все это надоело» и «как же хочется спокойствия и неповторения опыта, когда народ скандирует «уходи». А с другой – понимает, что оставить «хозяйство» ему не на кого. Поэтому, если Лукашенко и решится на очередные выборы, то это будет, скорее, уступка близкому кругу и одновременное признание поражения своего же «проекта».

«Ведь если ты выстроил систему, не способную без тебя существовать, то это плохая система», – подытожил эксперт.

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