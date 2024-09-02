Бывший руководитель НАТО: Ни Израиль, ни Иран не хотят полномасштабной войны 2.09.2024, 12:42

Джеймс Ставридис

Джеймс Ставридис считает, что обе страны не готовы к этому.

Джеймс Ставридис, бывший Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО, в интервью для The Hill отметил, что Иран и Израиль не стремятся к затяжному конфликту.

«Ни одна из сторон, ни Израиль, ни Иран, не хотят широкой войны на данный момент. Ни одна из них не готова к этому», — заявил Ставридис.

Ранее сообщалось, что по результатам опроса общественного мнения 60% американцев поддерживают военную помощь Израилю со стороны США до освобождения заложников, что является основной целью Израиля в операции в Газе. В то же время 49% опрошенных выступают за поддержку Израиля до полного уничтожения ХАМАСа.

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