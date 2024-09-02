Белорусы набирают кредиты 3 2.09.2024, 12:55

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Что-то подозревают?

Просроченная задолженность физических лиц по кредитам, выданным банками, работающими в Беларуси, на 1 августа 2024 года составила 40,4 млн рублей — на 17,1% больше, чем на аналогичную дату 2023-го (34,5 млн), свидетельствует проведенный «Позіркам» анализ данных Национального банка.

Практически вся просроченная задолженность приходится на потребительские кредиты — 40,1 млн рублей (годом ранее — 33,6 млн; +19,3%).

За семь месяцев этого года банки выдали физлицам кредиты на общую сумму 9 млрд 101,2 млн рублей (7 млрд 39 млн; +29,3%).

Отметим, белорусы часто набирают кредиты в рублях перед экономическими встрясками. К примеру — девальвацией рубля.

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