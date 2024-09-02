Россияне наконец-то признались 2 Иван Киричевский

2.09.2024, 13:00

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Кремль делает новую ставку.

События прошедшей недели можно обобщить так:

Дихотомия «Курск или Покровск» ошибочна в том плане, потому что нужно обращать внимание одновременно на все направления, а не только на те, которые чаще всего упоминаются в медиа.

Ну, например, на фоне Курской операции оккупанты усилили обстрелы гражданской инфраструктуры Сумщины.

Хотя там нет перспектив прямой потери территорий, но есть совершенно неиллюзорная перспектива потерять организованную жизнь на этих территориях.

Хотя мы говорим здесь о регионе, вообще-то важно в плане поддержки коммуникаций ВСУ хотя бы на то же Курское направление, ну и регион, который также обеспечивает транспортную связность Харьковщины с другими частями Украины.

И здесь даже чисто на человеческом уровне возникает вопрос: ладно, у нас не хватает средств противодействовать враждебным управляемым авиабомбам и баллистическим ракетам; но хотя бы против FPV-дронов, терроризирующих пограничные Сумщины, например Глухов, можно найти средства противодействия, РЭБ например.

В то же время, Курскую операцию и другие активные действия, предпринимаемые Силами обороны Украины в течение последнего месяца, в частности массированный налет на российскую энергетику 1 сентября этого года, следовало проводить хотя бы для того, чтобы показать самим себе – Украина способна себе добыть в борьбе то, что в рамках учения Клаузевица формулируется как «цель войны».

Независимо от толкования – имелся ли в оригинале Клаузевиц «мир лучше, чем до войны», или на самом деле он имел в виду «условия поддержания мира лучше, чем до войны»;

Если рассуждать о причинах кризиса на Покровском направлении, то там следует выделять и идеологическую составляющую.

В смысле – российские политруки нашли, что сказать своим солдатам, почему они должны идти под украинские пулеметы, гибнуть под их огнем, но так постоянно оказывать давление на позиции ВСУ.

Особенно в условиях, когда армия РФ продолжает преобладать по количеству имеющихся стволов артиллерии и количеству техники. Потому что с другой стороны, сложно сказать, что сейчас российские войска на поле боя демонстрируют что-то принципиально новое в тактическом плане.

Зато у нас предыдущие модели «идеологической мобилизации» уже не используются, а вот новые в работу так и не запустили.

Собственно, здесь только «идеологическим фактором» и можно объяснить, почему на темпы наступления оккупантов пока никак не повлиял интенсивный «хлопок» в Ростовской области как важном хабе логистики для войск армии РФ, действующих в Донецкой области.

Если рассуждать о перспективах кампании на осень, то сразу надо сделать поправку – мы довольно часто останавливаемся на прогнозах о том, что у россиян в какой-то момент может наступить дефицит того или иного ресурса, например прогноз, что «за месяц армия РФ может исчерпать наступательный потенциал» (не мой).

Но в подобных случаях украинцы совершают стандартную ошибку, и даже не пытаемся сделать шаг вперед и посчитать, каким образом россияне могут решить проблему нехватки того или иного ресурса.

Поэтому для нас всех и стало неприятными сюрпризами, что несмотря на ожидания РФ смогла нарастить темпы производства дальнобойных ракет, или что ее финансовая система не посыпалась под интенсивным внешним влиянием.

В то же время, ну как-то раньше времени раздавать прогнозы о том, насколько в негативном ключе дальше могут развиваться события на Покровском направлении. В текущих условиях это может получиться как деморализация украинских военных, сдерживающих давление врага за рубежом.

Отдельно следует обратить внимание и на такие новости – «1-й и 2-й армейские корпуса» теперь стали 51-й и 3-й общевоенными армиями ВС РФ.

Кроме того, что россияне наконец-то признали, что это и так исторически были именно их войска, это может быть элементом ставки Кремля на экспансию и инкорпорацию как новое сакральное начало своей государственности.

Иван Киричевский, «Фейсбук»

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