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Представлен новый Audi Q5 2025

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  • 2.09.2024, 13:07
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Представлен новый Audi Q5 2025

Премиальный кроссовер стал выразительнее на вид и современнее внутри.

В Германии презентовали новый Audi Q5 третьего поколения. Премиальный кроссовер поступит в продажу в ЕС уже в этом месяце по цене от 52 300 евро. Его подробности раскрыли на официальном сайте немецкого автопроизводителя.

Дизайн Audi Q5 2025

Кроссовер Audi Q5 выполнен в новом фирменном стиле и напоминает новые Audi A5 и Q6 e-tron. Линии кузова стали более плавными, решетка радиатора — шире, а фары — тоньше. Кстати, передняя оптика может быть матричной, а задняя — получила органические диоды (OLED). Интересно, что специальный фонарь в спойлере может проецировать изображение.

В основе Audi Q5 2025 лежит современная платформа РРС. Кроссовер несколько крупнее предшественника.

Салон и комплектация Audi Q5 2025 Audi Q5 2025

Интерьер Audi Q5 2025 сохраняет знакомую компоновку и стал более современным. На передней панели установили три дисплея: виртуальный щиток приборов, 14,5-дюймовый тачскрин мультимедийной системы (она создана на базе Android), а также отдельный 10,9-дюймовый экран для переднего пассажира.

Кроме того, доступна проекция на лобовое стекло. Вместо рычага КПП установлены кнопки. Кресла второго ряда имеют горизонтальную регулировку и изменяемый угол наклона спинки.

Базовая комплектация Audi Q5 2025 расширена и теперь включает парктроник, круиз-контроль с ограничителем скорости, системы распознавания знаков и контроля усталости водителя. Среди опций есть 685-ваттная акустика Bang&Olufsen.

Новый Audi Q5, характеристики

Все Audi Q5 2025 получили 48-вольтную «мягкую» гибридную установку. Со старта стандартная модель предлагается с бензиновыми турбомоторами объемом 2,0 л (204 и 272 л. с.) и 2,0-литровым 204-сильным турбодизелем. В последнем случае средний расход топлива составляет 6,6 л/100 км.

Отдельного упоминания заслуживает заряженный кроссовер Audi SQ5 с 3,0-литровым V6 твин-турбо на 367 л. с. Он стоит от 82 900 евро.

Авто предлагают с передним или полным приводом. Ее можно оснастить адаптивными амортизаторами и пневмоподвеской.

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