Чиновники «отжали» частную аптеку по нетипичной схеме 2.09.2024, 13:13

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иллюстративное фото

Закрылись на ремонт, а после заработали под вывеской.

Компанию «Беролина», которая управляла одноименной сетью аптек, признали банкротом. Соответствующая информация опубликована на сайте единого госреестра сведений о банкротстве, пишет zerkalo.io.

Суд по делу о банкротстве компании прошел 22 августа — ее признали банкротом и отрыли ликвидационное производство.

Задолженность перед кредиторами превышает 207 тыс. рублей, в то же время активы сети аптек оценили в 1650,18 рубля, следует из судебного документа. Хотя еще в мае долги фирмы оценивались в 2 млн 69,7 тысячи рублей.

Компания приняла решение о ликвидации еще в прошлом году.

Аптеки этой сети закрылись на ремонт 2023 году, а уже в сентябре заработали под вывеской «Белфармации».

«Аптеки, как времена и люди, тоже меняются, становятся лучше. В начале 2023 года по поручению органов государственного управления началась работа по переходу коллективов аптек ЗАО „Беролина“ в РУП „Белфармация“. Важным условием являлось требование сохранить и улучшить доступность лекарственной помощи для населения и не допустить закрытия аптек», — заявляли в государственной сети аптек «Белфармация».

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