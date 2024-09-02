Чиновники «отжали» частную аптеку по нетипичной схеме
- 2.09.2024, 13:13
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Закрылись на ремонт, а после заработали под вывеской.
Компанию «Беролина», которая управляла одноименной сетью аптек, признали банкротом. Соответствующая информация опубликована на сайте единого госреестра сведений о банкротстве, пишет zerkalo.io.
Суд по делу о банкротстве компании прошел 22 августа — ее признали банкротом и отрыли ликвидационное производство.
Задолженность перед кредиторами превышает 207 тыс. рублей, в то же время активы сети аптек оценили в 1650,18 рубля, следует из судебного документа. Хотя еще в мае долги фирмы оценивались в 2 млн 69,7 тысячи рублей.
Компания приняла решение о ликвидации еще в прошлом году.
Аптеки этой сети закрылись на ремонт 2023 году, а уже в сентябре заработали под вывеской «Белфармации».
«Аптеки, как времена и люди, тоже меняются, становятся лучше. В начале 2023 года по поручению органов государственного управления началась работа по переходу коллективов аптек ЗАО „Беролина“ в РУП „Белфармация“. Важным условием являлось требование сохранить и улучшить доступность лекарственной помощи для населения и не допустить закрытия аптек», — заявляли в государственной сети аптек «Белфармация».