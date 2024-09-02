Белорусы Варшавы вспомнили героев и жертв Второй мировой войны
- 2.09.2024, 13:30
Говорили на акции и о белорусских политзаключенных.
Белорусы Варшавы отметили 85-ю годовщину начала Второй мировой войны.
1-го сентября состоялась акция чествования памяти ее героев и жертв.
Акция состоялась на военных Повонзках, возле символической могилы белорусского генерала Станислава Булак-Балаховича.
Мероприятие началось с выступление ксендза Вячеслава Борка. Затем выступили: профессор, доктор исторических наук Алесь Смоленчук, лидер движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик, один из лидеров фонда «Młody Kresy» Ольгерд Добровольский.
После минуты молчания по всем героям и жертвам Второй мировой войны и молитвы, к символической могиле Булак-Балаховича были возложены цветы, зажжены свечи.
Рядом с именами великих белорусов, которые воевали, звучали и имена политзаключенных — Николая Статкевича, Геннадия Дроздова, Алеся Беляцкого.