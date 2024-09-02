Российский рынок акций свалился на «дно» 2 2.09.2024, 13:51

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Это был худший август для российского рынка за 25 лет.

Пока российские власти зазывают население на фондовый рынок, тот драматически снижается, пишет The Moscow Times.

Его основной индикатор, индекс Мосбиржи к 13.00 по минскому времени терял 2,5% – 2584,4 пункта. Это уровень более чем годичной давности: последний раз индекс Мосбиржи опускался ниже 2600 пунктов в мае 2023 г.

За месяц он потерял 10%, снизившись с 2942,68 до 2650,32 пункта. Это был худший август для российского рынка за 25 лет с 1999 г., отмечает инвестбанкир Евгений Коган. И самое большое месячное падение индекса с сентября 2022 г. (тогда была объявлена частичная мобилизация – ТМТ), добавляют аналитики SberCIB: «Рынок обеспокоен ростом геополитических рисков и возможным повышением ключевой ставки осенью». С учетом сегодняшнего падения обвал составляет почти 12%.

Август стал четвертым месяцем подряд, когда рынок падает. С майских пиков (3450 пунктов) снижение составило почти 25%. Это сопоставимо с крупнейшими обвалами за последние 20 лет, такими как начало войны, пандемия и финансовый кризис 2008 г., отмечает Ярослав Кабаков, директор по стратегии «Финама». «Рынок в чаду, переписываем стратегии», – делится аналитик крупного брокера.

Последние дни распродажи идут на серьезных оборотах, более 100 млрд руб., что говорит о силе тренда, отмечает руководитель отдела инвестиционного консультирования «Алор брокера» Алексей Антонов. Техническая картина негативная, соглашается главный аналитик Промсвязбанка Алексей Головинов.

Перечисляя причины падения, эксперты выделяют высокие процентные ставки, которые бьют по прибылям компаний и делают акции менее привлекательными в сравнении с депозитами, облигациями и фондами денежного рынка, растущее санкционное давление (последний пакет санкций ударил по металлургическим и компаниям и ряду других отраслей), а также схемы, порой позволявшие нерезидентам избавляться от вроде бы замороженных российских бумаг (одну из них ЦБ перекрыл неделю назад). С начала года акции одного из фаворитов российского рынка, Сбербанка с учетом дивидендов принесли своим владельцам около 9% прибыли, что сопоставимо с доходностью депозитов за полгода, приводили недавно пример аналитики «Моих инвестиций».

Россияне продолжают нести деньги на рынок: по данным ЦБ, во II квартале чистый приток средств на брокерские счета составил 299 млрд руб. Значительная часть этих денег вкладывается в фонды денежного рынка, которые могут зарабатывать на высоких ставках и в нынешних условиях более перспективны. В результате доля биржевых ПИФов в активах населения на брокерских счетах достигла рекордных 8%, доли российских акций и облигаций были по 32%.

Главная проблема – это все же ставки. Дальнейшая судьба рынка определится 13 сентября, когда ЦБ не только примет решение по ключевой ставке, но еще и даст более важный комментарий о ситуации с инфляцией, пишет Антонов, ожидая, что рынок акций, скорее всего, встретит 13 сентября в диапазоне 2500-2600 пунктов. «Все внимание на заседание ЦБ 13 сентября, для рынка акций очень важное событие. Цены по многим бумагам уже более, чем привлекательные», – пишет Коган.

Рынок находится в стадии поиска дна, и аналитики считают, что оно близко, пишет Кабаков. Аналитики «Цифра брокера» надеются, что оно близко, и «в ближайшее время индексы смогут найти опору, например, после заседания ЦБ, когда исчезнет неопределенность в отношении перспектив ключевой ставки». Главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец считает, что жесткая политика уже заложена в ценах, и, несмотря на недостаток позитива на рынках, экономические данные не оправдывают последнего снижения индексов: «Рынок уже заметно недооценен, что создает интересную точку входа».

«Оглядываясь назад, можно сказать, что в этом году было разумно не инвестировать в большинство акций, – рассуждали в конце августа аналитики «Моих инвестиций». – Однако, заглядывая вперед, можно сказать, что акции Сбербанка стали вновь привлекательны для покупки с учетом снижения цены и ожидаемой дивидендной доходности около 15%».

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