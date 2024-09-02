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Новые «красные линии»

  • Олеся Яхно
  • 2.09.2024, 13:59
  • 4,002
Новые «красные линии»

Что не так с современной геополитикой.

Вообще, выражение «красные линии» немного об уходящей эпохе. О системе, сложившейся после Второй Мировой войны, где инструмент «красных линий» выполнял, прежде всего, функцию предотвращения.

Считалось, что гарантиями от крупных войн, а также нарушения писаных (в виде международного права) и неписаных норм (как консенсус) мотивация экономического процветания и наоборот санкции – ограничения – в случае нарушения этих «красных линий».

В 21 веке понятие «красных линий» как действенного инструмента все больше размывается и теряет первоначальное содержание.

Во-первых, гибридные подходы, самые разные (от «зеленых человечков» и «военных за спинами женщин и детей» – до искусственных миграционных кризисов на границах ЕС и НАТО с Россией и Беларусью), осложняют выявление и, соответственно, наказание нарушителя. Все, конечно, понимают, кто и как нарушает. Но поскольку нарушитель всегда маскируется в тылу/у тылов того/тех, где он хочет сломать ситуацию, то и задействовать маркер «красных линий» и дальше инструменты международного права не всегда возможны.

Во-вторых, полномасштабное вторжение России в Украину – это уже нарушение всех красных линий, когда одна страна открыто пытается уничтожить другую. И логика решения проблемы на упреждение здесь уже не работает. Проблема уже есть. И речь уже не о «красных линиях», а о том, как остановить войну, и не просто остановить, а выйти на мирный процесс в рамках справедливости и системного подхода (международного права).

В-третьих, фрагментация и неодинаковое чувство угроз и вызовов (а соответственно и красных линий) даже в рамках существующих альянсов и союзов. Скажем, если взять Европу, то даже без крайней позиции Венгрии между другими странами-единомышленниками есть разные позиции. Вот хотя бы в вопросе сбивания приближающихся к их воздушному пространству объектов.

И, тем не менее, словосочетание «красные линии» – одно из наиболее часто употребляемых. Кто чьи «линии» скорее сотрет и как эти «линии» меняются – причем не только в отношениях между странами/альянсами, но и внутри страны. Военные действия на территории Курской области – это и о стирании «красных линий» внутри самой России.

По-видимому, из системы 20 века как реальный предел («красная линия») для мира остается тема «ядерного оружия». Но и здесь происходят перемены. Имею в виду изменения в сфере обороны (зонтик от ядерного оружия) и понимание того, что ровно то, что закладывалось в 20 веке, когда ядерные государства были гарантами от крупных войн и грантами сохранения существующей системы правил, теперь прямо наоборот, разрушается как принцип отдельными ядерными странами.

Если же говорить о других вопросах, то красные линии раздвоились. Есть две группы «линий».

1 Предупреждения, комплексы и страхи из 20 века. Классика жанра – не раздражать агрессора, иначе будет еще больший конфликт. События с 2008 года (Грузия), а затем с 2014 года (Крым и Донбасс) и вялость реакции Запада показали прямо противоположное.

2 Формирование нового понимания ситуации и дальше необходимость самоопределения по ряду вопросов. И это касается как позиции по конкретным вопросам (например, можно ли начинать процедуру членства Украины в НАТО, когда часть ее территорий будет оставаться под оккупацией), так и того, как этого добиваться (классика жанра – принцип принятия внешнеполитических вопросов единогласно). Это то, что на поверхности.

Думаю, мы еще в этом году увидим очертания трансформаций по двум направлениям.

Олеся Яхно, Facebook

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