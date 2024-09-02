Найдено растение, защищающее от ожирения печени 2.09.2024, 14:10

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Его ягоды богаты витамином С и полифенолами.

Ученые из Университета Лаваля (Канада) обнаружили, что ягоды растения Каму-каму содержат полифенолы, сокращающие количество запасенного в печени жира. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports Medicine.

В исследовании приняли участие 30 человек. На первом этапе эксперимента каждый доброволец прошел оценку уровня ожирения печени с помощью магнитно-резонансной томографии. После этого участников разделили на две группы для приема плацебо и экстракта Каму-каму в течение 12 недель.

Каму-каму — это маленькое вечнозеленое густорослое дерево. Его ягоды богаты витамином С и полифенолами — полезными природными химическими соединениями, выступающими основой для ряда пищевых добавок.

По завершении исследования ученые установили, что у принимавших экстракт ягод Каму-каму уровень жироподобных молекул (липидов) в печени снизился на 7,43%. У тех, кому давали плацебо, количество жира увеличилось на 8,42%.

Ученые объяснили, что Каму-каму содержит полифенолы, воздействующие на кишечную микрофлору. При употреблении ягод в пищу кишечные бактерии перерабатывают крупные молекулы полифенолов, делая их более мелкими и доступными для усвоения организмом. Таким образом полифенолы становятся способны уменьшать образование липидных капель в печени и стимулировать разрушение липидов путем окисления. Сочетание этих механизмов объясняет высокую эффективность экстракта.

Исследователи добавили, что исходное состояние микробиома кишечника влияет на реакцию организма на полифенолы. Они предположили, что воздействие на это микобное сообщество может усилить действие экстракта Каму-каму и повысить его способность бороться с неалкогольной жировой болезнью печени.

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