В Курской области российские военные расстреляли гражданских 1 2.09.2024, 14:17

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Их якобы приняли за ДРГ.

Минувшей ночью российская территориальная оборона в Курской области перестреляла гражданских, приняв их за украинские ДРГ, пишет «Диалог».

Об этом сообщил российский Z-военкор Сапоньков в своем Telegram-канале, публикуя подробности ЧП.

По его данным, поступившая и неподтвержденная информация о прорыве украинских диверсантов на трассу Курск - Льгов вызвала панику среди российских военных, которые открыли огонь на поражение по гражданскому транспорту на трассе.

По данным военного пропагандиста, погибших пока нет, однако российские военные ранили людей. Огонь по гражданским был открыт в 12 км от передовых частей ВСУ в Курской области, однако россияне все равно были сильно напуганы.

«Были ли на трассе ДРГ, до сих пор неизвестно. Если страшно, нужно дома сидеть», — комментирует происходящее Сапоньков.

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